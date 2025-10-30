Firenze due giorni a ingresso gratis a Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello
Firenze, 30 ottobre 2025 - Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello accolgono i visitatori con due giornate ad ingresso gratuito. Domenica 2 novembre la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della #domenicalmuseo – l'iniziativa del Ministero della Cultura che promuove l’accesso libero, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Christine Lagarde è già atterrata in Italia, precisamente a Firenze, per la due giorni che partirà domani e vedrà come di consueto annunciare la nuova decisione sui tassi d'interesse. Cambia la sede, un palazzo rinascimentale della Banca d'Italia che ospita la - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, due giorni a ingresso gratis a Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello - Martedì 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ... Lo riporta msn.com
A Firenze due giorni nel segno di Carlo Levi - Le Associazioni per la cultura” del Centro Associazioni Culturali Fiorentine Si tratta di “Carlo Levi 50”, in ... Come scrive lanazione.it
Due giorni a Firenze nel segno di Carlo Levi - Due giorni a Firenze nel segno di Carlo Levi, per rendere omaggio allo scrittore, pittore e antifascista, celebrando tre ricorrenze: i cinquant'anni dalla scomparsa dell'autore, l'80/o anniversario ... Riporta ansa.it