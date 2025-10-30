Firenze, 30 ottobre 2025 - Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello accolgono i visitatori con due giornate ad ingresso gratuito. Domenica 2 novembre la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della #domenicalmuseo – l'iniziativa del Ministero della Cultura che promuove l’accesso libero, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, due giorni a ingresso gratis a Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello