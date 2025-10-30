Fiorentina travolta anche dall’Inter | 3-0 Si salva solo De Gea Pioli | ultimo appello col Lecce Pagelle

Travolta anche dall'Inter, la Fiorentina attraversa uno dei peggiori periodi della sua storia. Stefano Pioli, secondo me, è arrivato in fondo alla sua seconda esperienza sulla panchina viola: se domenica prossima non dovesse battere il Lecce se ne dovrebbe andare. Senza se e senza ma. Scrivo tutto questo con grande dispiacere, ma non c'è più tempo. Senza una scossa c'è il rischio di precipitare a vite. Chi potrà venire? Spalletti è ormai bianconero. Certo è che così non è possibile continuare. L'articolo Fiorentina travolta anche dall’Inter: 3-0. Si salva solo De Gea. Pioli: ultimo appello col Lecce. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

