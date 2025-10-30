Fiorentina | squadra fischiata e contestata dai tifosi viola a San Siro Curva Fiesole | Via tutti Colpa di Commisso

La quinta sconfitta della Fiorentina in nove partite, che vale il penultimo posto in classifica, ha portato ad una contestazione da parte dei 660 tifosi viola nel settore ospiti a San Siro. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Sozza, quando la squadra di Stefano Pioli si è diretta in campo sotto lo spicchio dei propri supporter, dal terzo anello del Meazza sono partiti sonori fischi, conditi da cori eloquenti come "fuori le p." e "rispettate la nostra maglia" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: squadra fischiata e contestata dai tifosi viola a San Siro. Curva Fiesole: “Via tutti. Colpa di Commisso”

