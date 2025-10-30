Il titolo di Firenze Post sulla partita, che parla dell'ultimo appello di Pioli domenica contro il Lecce, è anche il tema affrontato da Daniele Pradè nel dopo gara di San Siro: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, fatto una gara come l'avevamo preparata, una partita tosta contro una squadra fortissima che poi è stata sbloccata con una prodezza balistica e un altro gol stupendo. Non era questa la partita che ci doveva far fare il cambiamento di rotta. Adesso domenica per noi è vita o morte" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiorentina, Pradè: "Contro il Lecce gara da vita o morte". Pioli ancora ottimista: "Rialzeremo la testa"