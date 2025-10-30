Fiorentina Pioli in bilico | decisione nelle prossime ore
Al momento l’idea del club viola è quella di andare avanti con lui almeno fino alla gara col Lecce In Serie A c’è solo una squadra che sta facendo peggio della Fiorentina, il Genoa di Vieira ultimo con 3 punti. I viola, però, sono penultimi con appena 4 lunghezze. Stasera al ‘Meazza’ contro l’Inter, la squadra di Pioli ha subito la quinta sconfitta in nove giornate di campionato: 4 i pareggi, e incredibilmente ancora nessuna vittoria. (LaPresse) – Calciomercato.it Come appreso da Calciomercato.it, la posizione di Pioli è in bilico. Una decisione verrà presa nelle prossime ore, anche se allo stato attuale l’idea del club è quella di andare avanti con lui almeno fino a domenica prossima, ovvero alla gara col Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
