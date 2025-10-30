Fiorello sul ' no' al ponte sullo Stretto | La Corte dei conti è come la Rai quando proponi un programma ti dicono quello che devi fare

Nella nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, ha trovato spazio un commento sulla notizia del giorno, ovvero la bocciatura arrivata dalla Corte dei Conti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. E. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Il collegamento a La Pennicanza di Fiorello e Biggio - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello, satira su Salvini e sul 'no' al Ponte - Nuova puntata per "La Pennicanza", il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45. Si legge su ansa.it

Fiorello a “La pennicanza”, Boccia sul Ponte sullo Stretto: «La Corte dei Conti ha detto 'rifate i conti perché non tornano i conti» - Nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45. Segnala msn.com

Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Lo riporta msn.com