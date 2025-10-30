Finto maggiore Lucarelli condannato a 4 anni

È stato condannato a 4 anni e 4 mesi in abbreviato il 37 enne napoletano, S.A. (assistito dall’avvocato Oldani), con precedenti per truffe che a fine settembre, fingendosi perito del tribunale aveva raggirato una pensionata di 80 anni, in casa con il marito malato di Alzheimer. L’autore, accusato di furto aggravato, era stato arrestato poco dopo dagli uomini della Squadra mobile al binario 1 della stazione, mentre si accingeva a salire sul treno regionale diretto a Milano. Ieri mattina la sentenza (giudice Nava). L’accusa aveva chiesto quattro anni. L’uomo si trova ai domiciliari. Il bottino era stato recuperato: collane di perle, anelli, bracciali, gioielli vari (che pesati superavano i 600 grammi) e il contante, circa 600 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

