Finito dopo 2 ore il vertice Usa-Cina Trump L' incontro | con Xi un grande successo

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro  fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del sud è finito dopo meno di due ore. I due leader sono usciti insieme dalla sede del summit, in Corea del sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni. I due presidenti non hanno rilasciato dichiarazioni al termine del loro incontro, ma per Trump l'esito del vertice è stato "un grande successo". "Con Xi - ha detto il tycoon. 🔗 Leggi su Feedpress.me

