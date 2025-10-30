Finalmente ci siamo Marotta fa sorridere Chivu | firma in arrivo

Marotta è pronto a far sorridere Chivu. Entro il fine settimana arriverà una firma importantissima per l'Inter: il colpo che tutti i tifosi attendevano. Ad Appiano Gentile il clima è tornato sereno dopo la tempesta di Napoli-Inter. La delusione per la sconfitta del Maradona è stata assorbita con una reazione d'orgoglio nella sfida successiva contro la Fiorentina, vinta con autorità e spirito di gruppo. Un successo importante per restituire fiducia all'ambiente e per permettere a Cristian Chivu di lavorare con maggiore tranquillità in vista delle prossime settimane, che si preannunciano decisive su più fronti.

