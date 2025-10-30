Finale Emilia in sindaco Poletti fa il punto sulla ricostruzione e replica a Forza Italia
“La politica seria e non propagandistica, si attiene ai fatti reali e parla attraverso gli atti che un’amministrazione compie, per questo resto un po’ meravigliato di come persone a conoscenza della realtà finalese si prestino a teatrini un po’ surreali”. Così il sindaco di Finale Emilia, Claudio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
?FINALE EMILIA - sull’incrocio tra la via finale santa Bianca e via seminario/ via Canalazzo cascinetta dove c’è la gelateria Mari Recuperato gatto investito in gravi condizioni deceduto in clinica questa notte.. Maschio no chip o non leggibile - facebook.com Vai su Facebook
Finale Emilia ricorda Agnini. Svelata la statua restaurata del padre della cooperazione - Il sindaco Poletti: "È stato un esempio che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani". Come scrive msn.com
Inaugurata la nuova Coop di Finale Emilia - Taglio del nastro oggi, alla presenza del sindaco Claudio Poletti, per la Coop di via Stazione di Finale Emilia, nel Bolognese dopo il restyling, realizzato a punto vendita aperto, per cui Coop ... Segnala ansa.it
Finale, Gatto assessore a sport e volontariato - Quest’anno il 1° ottobre ha siglato un nuovo ‘rimpastino’ nella giunta del Comune di Finale, guidata dal sindaco Claudio Poletti. Secondo ilrestodelcarlino.it