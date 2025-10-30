Film su Biagio Conte al via le riprese dal centro a Mondello | scattano le limitazioni al traffico

Palermotoday.it | 30 ott 2025

Al via le riprese del film “Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte”, prodotto dalla Anele e al centro delle polemiche, di recente, per il finanziamento della Regione, inizialmente negato e poi concesso dopo una ricerca nei capitoli di spesa dell'assessorato al Turismo. I ciak sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

