Film al cinema novembre 2025 | tutte le uscite da vedere

Fervida attesa per l’uscita il 6 novembre di “Predators: Badlands” e il gradito ritorno di “Heidi – Una nuova avventura”. Il 19 novembre, “Wicked – Parte due” dove sarà svelata la conclusione di questa bella storia. Preparatevi a un novembre ad altissima tensione: il 6 arriva in sala “ Predator: Badlands”, un titolo che promette di mescolare survival horror e introspezione, diretto dal maestro del genere Dan Trachtenberg (già dietro l’ottimo Prey). Questa volta, il focus si sposta su Dek (l’emergente Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un giovane Yautja che è stato esiliato dal suo clan. Dek è meno potente dei suoi simili, ma la sua vera arma è l’astuzia, e la sua storia è una lotta per l’onore e l’identità in un ambiente letale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

