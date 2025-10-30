Filippo Turetta Fuori Dal Carcere | Ecco Perchè Potrebbe Uscire Presto!

Filippo Turetta ha rinunciato all’appello dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ma la legge apre comunque uno spiraglio alla libertà: ecco cosa può succedere davvero. Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il brutale femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera, di suo pugno, rinunciando ufficialmente all’appello. Un gesto che, almeno in apparenza, suona come una confessione piena di pentimento. Ma basta questo per mettere un punto alla vicenda giudiziaria? Spoiler: assolutamente no. Anche se Turetta ha deciso di non proseguire in seconda istanza, sarà comunque la giustizia a farlo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

