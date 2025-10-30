Filiera di qualità e sostenibile | la zootecnia creda nell' innovazione per valorizzare il Made in Italy

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiera più importante a livello nazionale del settore zootecnico FAZI 2025 che si è svolta a Montichiari (Bs) nei giorni scorsi ha acceso per il mondo degli allevatori i riflettori sul tema, non secondario, delle nuove tecnologie nei processi produttivi e nella gestione avanzata di stalla e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

filiera qualit224 sostenibile zootecniaFiliera di qualità e sostenibile: la Zootecnia creda nell'innovazione per valorizzare il Made in Italy In evidenza - Partecipato incontro a FAZI 2025 per l’evento organizzato da CAI Nutrizione destinato alla riflessione sulle innovazioni dell’AI nella gestione manageriale di stalla e mandria. Si legge su gazzettadellemilia.it

filiera qualit224 sostenibile zootecniaAssalzoo, filiera zootecnica a rischio approvvigionamento - L'attuazione del regolamento Ue sulla deforestazione, nonostante la recente proposta della Commissione di una semplificazione mirata "rischia di paralizzare il mercato della soia, materia prima indisp ... Secondo ansa.it

filiera qualit224 sostenibile zootecniaPer agricoltura record finanziamenti, zootecnia è pilastro - "Il ruolo delle stalle nel nostro paese diventa di fondamentale importanza per quanto riguarda lo sviluppo economico che genera nell'intera filiera agroalimentare il dato pi ... Lo riporta libero.it

