Filiera di qualità e sostenibile | la zootecnia creda nell' innovazione per valorizzare il Made in Italy
La fiera più importante a livello nazionale del settore zootecnico FAZI 2025 che si è svolta a Montichiari (Bs) nei giorni scorsi ha acceso per il mondo degli allevatori i riflettori sul tema, non secondario, delle nuove tecnologie nei processi produttivi e nella gestione avanzata di stalla e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Filiera di qualità e sostenibile: la Zootecnia creda nell'innovazione per valorizzare il Made in Italy In evidenza - Partecipato incontro a FAZI 2025 per l'evento organizzato da CAI Nutrizione destinato alla riflessione sulle innovazioni dell'AI nella gestione manageriale di stalla e mandria.
