Filarmonica Laudamo | in concerto Sofia Donato al pianoforte
Domenica 2 novembre alle ore 18, nell’Auditorium del palacultura di Messina,in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri colMaestro", si terrà il concerto organizzato dalla Filarmonica Laudamo. Si esibira’ labrillante pianista Sofia Donato (pianoforte). Musiche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
