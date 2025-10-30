Figlio scopre l'origine del suo nome e rimane senza parole | Io e tuo padre ci siamo ispirati a una serie tv

Kyle Pifer, un uomo della Pennsylvania, ha scoperto solo da adulto l’origine del proprio nome: non un parente o un significato speciale, ma un personaggio di South Park. La rivelazione, ripresa in un video pubblicato su TikTok dalla moglie, è diventata virale. La madre ha raccontato che lei e il marito scelsero quel nome ispirandosi alla loro serie preferita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

