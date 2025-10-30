Figlia trascurata e picchiata dalla madre a Ragusa gli orrori emersi grazie al coraggio di una docente
Donna di 34 anni indagata per maltrattamenti: vietato avvicinarsi alla figlia dopo la denuncia di un’insegnante a Ragusa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
