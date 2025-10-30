Fico | Dopo 2 anni di propaganda a Caivano Fdi non presenta la lista

Tempo di lettura: 2 minuti “Come è possibile stare due anni a Caivano con una propaganda costante e poi non presentare alle comunali la lista di Fratelli d’Italia? Il modello Caivano è fare propaganda e non presentare lista perché non si vogliono misurare. Non si presentano, così non quantificano il lavoro fatto”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra come governatore della Campania, commentando l’assenza di una lista di Fdi nelle amministrative del Comune alla periferia di Napoli, commissariato. Fico, parlando a margine dell’incontro con la lista Casa Riformista a Napoli, sottolinea che “ il modello del centrodestra a Caivano è non presentare la lista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In treno verso Roma incontro Giuseppe Conte dopo giornata per iniziative a sostegno di Roberto Fico In Campania serve svolta Ecodigital Verso il 2050 Ecodigital Campania - facebook.com Vai su Facebook

#Reggiana, il vicepresidente Giuseppe Fico dopo la vittoria di #Cesena: «Grandissima partita. Magnani e Girma sono giocatori fondamentali. L’obiettivo resta la salvezza» https://tuttoreggiana.com/news/78015532550/giuseppe-fico-grandissima-partita-magna - X Vai su X

P. De Luca,'con Fico per consolidare 10 anni di buongoverno' - "Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell'interesse dei nostri cit ... Si legge su ansa.it

Dopo 2 anni 2 orche tornano a caccia di squali in Sudafrica - A distanza di due anni dall'ultimo avvistamento, le due orche Port e Starboard sono tornate nelle acque di Mossel Bay, in Sudafrica, dove di nuovo hanno ripreso la caccia ... Segnala notizie.tiscali.it

Il mistero di Unabomber senza soluzione, dopo 2 anni e mezzo la perizia è un flop: “Nessun Dna corrisponde” - Le indagini sugli oltre trenta attentati di Unabomber condotti tra il 1994 e il 2006 in Veneto e Friuli Venezia Giulia erano state riaperte per poter analizzare i 27 reperti relativi al caso e ... Lo riporta fanpage.it