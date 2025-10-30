Fico-De Luca stretta di mano | Uniti per vincere in Campania e in Italia

La stretta di mano c'è stata. Roberto Fico e Vincenzo De Luca hanno voluto dimostrare che stanno remando dalla stessa parte in questa campagna elettorale per le regionali in Campania. Dell'accordo che ha previsto l'ingresso del presidente uscente nel campo largo voluto da Fico e Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Regionali2025 - P. De Luca, " Con Fico per consolidare 10 Anni di Buon Governo. #Politica #DeLuca #BuonGoverno #Fico #Consolido #NanoTV Vai su Facebook

Campania, Roberto Fico va da Vincenzo De Luca in Regione. Obiettivo: basta attacchi, bisogna battere le destre - X Vai su X

Fico e De Luca, la prima volta insieme in campagna elettorale - Ma Roberto Fico e Vincenzo De Luca stasera sanciscono l'alleanza partecipando insieme, e facendosi fotografare uno ... Da ansa.it

Regionali Campania, Fico e De Luca per la prima volta insieme in campagna elettorale - Roberto Fico e Vincenzo De Luca sanciscono l’alleanza partecipando insieme, e facendosi fotografare uno accanto all’altro, alla convention di presentazione della coalizione progressista che si candida ... strettoweb.com scrive

Regionali Campania, Fico: «Dialogo con De Luca è costruzione, ascolto e condivisione“» - «La notizia più importante stasera è che c'è una coalizione che lavora insieme e che in pochi giorni riempie un teatro come il Mediterraneo. Si legge su msn.com