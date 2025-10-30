fibercop estende la rete in fibra ottica

Un servizio per migliorare la vita di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, nel rispetto dell’ambiente: grazie alla collaborazione tra FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e Comune, prosegue il potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Siena, con già l’83 per cento delle unità immobiliari coinvolto dalle attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga. L’infrastruttura digitale può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione, consentendo la fruizione di servizi come lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali (gestione del traffico e dell’illuminazione pubblica, monitoraggio ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

