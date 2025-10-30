Come se si giocasse il tutto per tutto, una sorta di secondo tempo per ribaltare la partita. Al Nazareno, in queste ore, si accumulano tensioni tra i postumi dell'aggressione subita a Venezia dall'ex deputato dem Emanuele Fiano, gli affondi sempre più duri di Romano Prodi e i rumors sulle elezioni campane, con preoccupazioni crescenti sulla debolezza di Roberto Fico. Il caso del presidente di Sinistra per Israele resta al centro del dibattito. L'ex parlamentare Pd tornerà il 4 novembre a Ca' Foscari con la ministra dell'Università Anna Maria Bernini: «Riprendiamo insieme il dibattito che non hai potuto fare», ha proposto la ministra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiano torna all'università con Bernini (senza Schlein). E l'antisemitismo spacca il Pd