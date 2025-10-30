fiamme sulla a21 distrutto il casello di brescia sud

La A21 dice addio al casello di Brescia Sud. Un incendio divampato a bordo di un furgone fermo alla sbarra, alla barriera autostradale, lo ha distrutto. Il mezzo trasportava due scooter e una Harley Davidson, che sono state avvolte dalle fiamme. Le stesse che poi si sono propagate in fretta sulla tettoia e in piedi è rimasto soltanto lo scheletro. Il rogo, partito intorno alle 14 ha risparmiato guidatori, altre vetture e casellanti. A risentirne è stato soprattutto il traffico lungo l’autostrada A21, che per ore ha risentito dell’impossibilità di uscire (ed entrare) a Brescia Sud. Per spegnerlo ci sono volute oltre tre ore e diverse squadre dei vigili del fuoco da ogni parte della provincia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

