Fiamme sulla A21 distrutto il casello di Brescia Sud
La A21 dice addio al casello di Brescia Sud. Un incendio divampato a bordo di un furgone fermo alla sbarra, alla barriera autostradale, lo ha distrutto. Il mezzo trasportava due scooter e una Harley Davidson, che sono state avvolte dalle fiamme. Le stesse che poi si sono propagate in fretta sulla tettoia e in piedi è rimasto soltanto lo scheletro. Il rogo, partito intorno alle 14 ha risparmiato guidatori, altre vetture e casellanti. A risentirne è stato soprattutto il traffico lungo l’autostrada A21, che per ore ha risentito dell’impossibilità di uscire (ed entrare) a Brescia Sud. Per spegnerlo ci sono volute oltre tre ore e diverse squadre dei vigili del fuoco da ogni parte della provincia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Incendio, appartamento distrutto dalle fiamme: in tre trasportati in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme sulla A21 distrutto il casello di Brescia Sud - Un incendio divampato da un furgone ha distrutto il casello di Brescia Sud, lungo l'autostrada A21. Riporta lettera43.it
Incendio in autostrada, in fiamme il casello di Brescia sud: A21 chiusa al traffico, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre 2025 per domare le ... Scrive leggo.it
Va a fuoco il casello Brescia Sud sull’A21: struttura distrutta dalle fiamme, bloccati gli ingressi all’autostrada - Brescia è stato distrutto da un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre ... Da fanpage.it