Fiab consegna al Comune le firme raccolte per l' illuminazione della ' Ciclabile del mare'

La Fiab Ravenna negli ultimi giorni è stata al centro di importanti eventi, fra cui la ciclostorica ‘La Divina’, che nell’ultimo week end ha visto oltre 200 ciclostorici, giunti da tutta Italia e anche dall’estero, pedalare sulle strade del territorio ravennate e cervese. Ma di recente la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it