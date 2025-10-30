FI San Giorgio del Sannio | Salierno esempio di impegno e competenza sociale

Tempo di lettura: 3 minuti Una carriera costruita tra sport, formazione e impegno civico. È quella di Marco Salierno, giovane sannita laureato in Ingegneria Gestionale e da anni protagonista nel mondo sportivo locale come allenatore, dirigente e docente. A riconoscerne pubblicamente il valore sono Giacomo Zampetti, assessore comunale di San Giorgio del Sannio e Gianmarco Mottola, vice-coordinatore di Forza Italia per il Medio Calore. Quest’ultimo ha voluto sottolineare come figure come la sua rappresentino “un patrimonio umano e professionale fondamentale per il territorio”. “ Marco Salierno è la dimostrazione di come competenza, serietà e passione possano trasformarsi in un impegno concreto per la comunità, ha dichiarato Mottola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FI San Giorgio del Sannio: “Salierno esempio di impegno e competenza sociale”

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.tvsette.net/tragedia-a-san-giorgio-del-sannio-71enne-trovato-senza-vita-in-casa/ - facebook.com Vai su Facebook

San Giorgio del Sannio: strade saranno intitolate a Papa Orsini, a mons. Frusciante e al dottor Carmine Fioretti - La Giunta comunale di San Giorgio del Sannio ha approvato tre importanti intitolazioni di strade dedicate a personalità che hanno segnato la storia religiosa, civile e sociale del territorio: Papa Ors ... Segnala ntr24.tv

San Giorgio del Sannio, vertice su emergenza idrica: «Servono trasparenza e fondi» - La grave crisi idrica che affligge San Giorgio del Sannio e gran parte del Medio Calore sannita è stata al ... Da ilmattino.it

San Giorgio del Sannio, statale Appia. Al via i lavori: fondi per 1,5 milioni - A partire da giovedì scorso sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada statale 7 «Appia», un'arteria fondamentale per la viabilità campana, che collega le province di ... Segnala ilmattino.it