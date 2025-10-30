Festività di Ognissanti sospesi i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista dell’aumento dei flussi di traffico legati agli spostamenti per la festività di Ognissanti, Anas sospenderà temporaneamente i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido lungo la strada statale 682 Jonio Tirreno, in provincia di Reggio Calabria.A partire dalla notte di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

festivit224 ognissanti sospesi lavoriAncora lavori di manutenzione. Nel ponte di Ognissanti circolazione dei treni sospesa - L’intervento dei tecnici Rfi tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco, dalle 18 di venerdì fino a domenica. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festivit224 Ognissanti Sospesi Lavori