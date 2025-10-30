Festività di Ognissanti sospesi i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido
In vista dell’aumento dei flussi di traffico legati agli spostamenti per la festività di Ognissanti, Anas sospenderà temporaneamente i lavori di riqualificazione nelle gallerie Limina e Torbido lungo la strada statale 682 Jonio Tirreno, in provincia di Reggio Calabria.A partire dalla notte di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel giorno dedicato alla festività di Ognissanti, il Cimitero Monumentale di Staglieno ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica "Genova 800. Il palcoscenico della memoria" Il percorso espositivo racconterà #Staglieno non come luogo chiuso nella n - facebook.com Vai su Facebook
Ancora lavori di manutenzione. Nel ponte di Ognissanti circolazione dei treni sospesa - L’intervento dei tecnici Rfi tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco, dalle 18 di venerdì fino a domenica. Da msn.com