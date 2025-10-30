Se l’anno scorso alcune polemiche avevano riguardato alcune scelte non proprio azzeccate (la pista del ghiaccio con villaggio di Natale all’interno della Fortezza, il Capodanno senza concertone), quest’anno gli appuntamenti delle festività organizzato dal Comune finiscono nel mirino per i costi: circa 1,1 milioni di euro, ripartiti in 370mila euro per le iniziative del Natale (dalla pista del ghiaccio al Villaggio di Babbo Natale che debutta nella Limonaia di Villa Rubini Manenti) e 655mila euro indicati come "spesa complessiva presunta" per il Capodano, nella delibera approvata dalla giunta. "Una cifra sproporzionata, quale ritorno economico è previsto per giustificare una spesa così alta?", attacca il Pd di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festività, costi e critiche. Il sindaco: "L’investimento progetto di valorizzazione"