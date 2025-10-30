Festival ' Distorsioni' il bilancio dell' assessora Casara | Gli adulti hanno bisogno di farsi guidare dai giovani
E' tempo di bilanci per il festival diffuso ‘Distorsioni – L’arte del mutamento’, un percorso culturale che ha animato per tre giorni il Bar Ca’ Leoni, Spazio Agar, il Bracco Bar e soprattutto la Fabbrica delle Candele, sede della giornata conclusiva, esplorando la “distorsione” come lente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
DISTORSIONI – L’ARTE DEL MUTAMENTO 24 • 25 • 26 ottobre 2025 Forlì – luoghi diffusi + Fabbrica delle Candele Un orgoglio per la nostra città vedere i giovani dare forma al cambiamento attraverso arte, parola e musica. Un festival dei giovani e per - facebook.com Vai su Facebook