Festival ' Distorsioni' il bilancio dell' assessora Casara | Gli adulti hanno bisogno di farsi guidare dai giovani

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' tempo di bilanci per il festival diffuso ‘Distorsioni – L’arte del mutamento’, un percorso culturale che ha animato per tre giorni il Bar Ca’ Leoni, Spazio Agar, il Bracco Bar e soprattutto la Fabbrica delle Candele, sede della giornata conclusiva, esplorando la “distorsione” come lente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Festival Distorsioni Bilancio Assessora