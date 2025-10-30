Festival dello sviluppo sostenibile riconoscimento ufficiale alla sezione ' Caterina Sforza' della Fumettoteca
Importante riconoscimento alla duchessa forlivese con l'iniziativa 'Caterina Sforza: storie di ieri per storie di oggi' evento socio-culturale proposto, con successo, al pubblico nel mese di maggio. Con l'utilizzo del linguaggio universale del fumetto il progetto ha esplorato la figura storica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
