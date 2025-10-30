Il lavoro di un anno sta per culminare nei due densissimi weekend di quel "laboratorio culturale di tutti e per tutti", così lo ha voluto definire la presidente di Assomidop e assessore alla Cultura del Comune di Sondrio Marcella Fratta, che il Sondrio Festival è diventato grazie alle molteplici proposte cresciute a dismisura attorno al suo cuore, ovvero la Mostra internazionale dei documentari sui parchi giunta alla propria edizione numero 39. Ieri in sala consiglio di palazzo Pretorio, dove alle 18 del 20 novembre si terrà l’inaugurazione, è stata presentato il programma che si svilupperà negli ultimi due fine settimana del mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival dei Parchi. Nell’obiettivo linci scoiattoli e volti Tv