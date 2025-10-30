Festa per i 100 anni di nonna Carmela | Tra le prime residenti della zona di viale Strasburgo
Festa a San Lorenzo per i cento anni di Carmela Rosselli, per tutti “nonna Carmela”. La donna, storica residente del quartiere, nata il 29 ottobre 1925, che ha vissuto gli anni della Seconda Guerra Mondiale, conoscendone le sofferenze e assistendo ai grandi cambiamenti avvenuti in questo secolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Festa per i 100 anni di nonna Carmela: “Tra le prime residenti della zona di viale Strasburgo” - La donna, storica residente del quartiere, nata il 29 ottobre 1925, che ha vissuto gli anni della Seconda Guerra Mo ... Riporta mondopalermo.it
