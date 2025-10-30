Festa Halloween Napoli gli azzurri a Santa Lucia senza Conte

Serata libera per il Napoli di Antonio Conte: gli azzurri hanno approfittato del day off concesso dall'allenatore azzurro per celebrare, tutti insieme, Halloween. Appuntamento a Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Festa Halloween Napoli, gli azzurri a Santa Lucia senza Conte

