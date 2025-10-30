Festa dell’Arma di Cavalleria consegnato il basco nero ai nuovi specialisti
LECCE - Si è svolta nella mattinata presso la caserma “Zappalà”, sede del Comando scuola di Cavalleria, la cerimonia di consegna del basco nero ai volontari in ferma iniziale (Vfi) del 1° blocco 2025, divenuti specialisti dell’Arma di Cavalleria al termine del loro percorso formativo.L’evento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
