Festa del vin Friularo al Dominio di Bagnoli

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa del Vin Friularo - 31ª edizione 16 novembre 2025 dalle 11 alle 21Dominio di Bagnoli, Piazza Guglielmo Marconi 63, Bagnoli di Sopra (PD)Degustazioni, mercatini, specialità gastronomiche, attività per bambini e molto altro: scopri la 31ª edizione della festa dedicata al Friularo DOCG, il vino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Un successo senza precedenti: è festa a Bagnoli per il vin Friularo - In una cornice da favola, con più di mille anni di storia, la festa di domenica, ormai giunta alla 30esima edizione, è stata un successo senza precedenti sebbene il tempo non fosse poi dei migliori: ... Segnala padovaoggi.it

Brindisi al «Friularo» tra tradizione e futuro: la festa del vino millenario che piaceva a Goldoni al Dominio di Bagnoli - Cifra tonda, 30esima edizione, per giocare con la vendemmia, degustare Friularo Docg e i prodotti enogastronomici made ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Gli appuntamenti a tema food da non perdere a novembre e dicembre 2024 - Il 17 novembre 2024 torna un appuntamento dedicato alla tradizione e al buon vino, la Festa del Vin Friularo. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Vin Friularo Dominio