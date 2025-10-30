Festa del Cinema di Roma 2025 | numeri in crescita pubblico freddo

Si è chiusa la Festa del Cinema di Roma 2025: luci spente e cancelli serrati, resta il sapore amaro di un'edizione definita da molti surreale. Programmazione fragile, organizzazione zoppicante e pubblico deluso, con sale spesso semivuote, mentre i dati ufficiali disegnano uno scenario diverso. Il contrasto è netto, e inevitabilmente fa discutere.

