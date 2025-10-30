Festa del bosco Botteghe musica e teatro
Inizia oggi " La festa del bosco ", una vera immersione tra i sapori, i colori e i profumi dell’autunno, affiancata degustazioni, eventi culturali, botteghe aperte e intrattenimento nel cuore di Montone. Il taglio del nastro di terrà alle 18.30 in piazza Fortebraccio, alla presenza delle autorità e con il concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio. Le botteghe e la mostra mercato per le vie del borgo saranno aperte tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 con animazioni ed eventi itineranti. In calendario tante le iniziative che spaziano dalla musica, al teatro, dalle esperienze sensoriali, alle escursioni ai laboratori, con un’attenzione particolare alle produzioni autoctone e ai prodotti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
