Festa dei 40 anni per la vip e bufera | amici costretti a mangiare la torta per terra Vergogna

La famosa cantante ha compiuto quarant’anni in un clima tutt’altro che tranquillo, almeno sul web. La cantante statunitense, attualmente impegnata con il suo “Lifetimes Tour”, ha festeggiato il traguardo nel backstage circondata dal suo staff. Fin qui, nulla di insolito. A scatenare la bufera è stato però un gesto inaspettato e, per molti, di cattivo gusto: una torta scenografica, realizzata appositamente per l’occasione, è finita rovinosamente al suolo, lanciata dalla stessa artista. Secondo le ricostruzioni, lei avrebbe tentato di colpire con la torta un uomo in giacca e cravatta, probabilmente in tono scherzoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

