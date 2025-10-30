Festa abusiva in un residence di Partanna Mondello denunciati il titolare e il dj

Palermotoday.it | 30 ott 2025

Un'operazione della polizia ha portato alla denuncia del titolare di un residence di Partanna Mondello e di un dj per una festa abusiva. I controlli sono stati effettuati dagli agenti del commissariato San Lorenzo, la divisione di polizia amministrativa, personale dell’Asp e dal nucleo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

