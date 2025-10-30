Ferrovie Klaus Algieri Cam Commercio Cosenza | Treno per unire Nord e Sud nel segno dei territori
(Adnkronos) – “Questo simposio da Nord a Sud nasce per accorciare l’Italia. E' la prima volta che due territori si promuovono insieme, anche con Trenitalia. Dal 15 novembre, su tutti i Frecciarossa, verranno trasmessi video dedicati a Bolzano e Cosenza per valorizzare i nostri territori. È un ponte enorme che unisce il Paese. Questo è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ferrovie, Klaus Algieri (Cam. Commercio Cosenza): "Treno per unire Nord e Sud nel segno dei territori" - E' la prima volta che due territori si promuovono insieme, anche con Trenitalia. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Klaus Algieri rieletto presidente della Camera di Commercio di Cosenza/ “Ora alziamo l’asticella” - Arriva la terza elezione per Klaus Algieri, imprenditore cosentino che per i prossimi 5 anni sarà ancora al vertice della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri è di nuovo il presidente della ... ilsussidiario.net scrive
Klaus Algieri rieletto Presidente della Camera di Commercio di Cosenza all’unanimita’ - A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio della Camera di commercio di Cosenza, i Consiglieri hanno riconfermato, con votazione unanime, Klaus Algieri alla guida dell’ente per la ... notizie.tiscali.it scrive