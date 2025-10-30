Ferrovia Roma-Orte-Viterbo pendolari bloccati a Grotte Santo Stefano | Superata la soglia di tollerabilità

Viterbotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi sulla tratta ferroviaria RomaOrteViterbo. Ieri sera, 29 ottobre, “l'ennesimo disservizio: il treno delle 17,27 ha subito un ulteriore ritardo, lasciando i pendolari bloccati all'ingresso della stazione di Grotte Santo Stefano”. A denunciare la situazione è Stefano Gasperini, portavoce. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

