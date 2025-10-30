Ferrovia Roma-Orte-Viterbo pendolari bloccati a Grotte Santo Stefano | Superata la soglia di tollerabilità
Disagi sulla tratta ferroviaria Roma–Orte–Viterbo. Ieri sera, 29 ottobre, “l'ennesimo disservizio: il treno delle 17,27 ha subito un ulteriore ritardo, lasciando i pendolari bloccati all'ingresso della stazione di Grotte Santo Stefano”. A denunciare la situazione è Stefano Gasperini, portavoce. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Raddoppio ferroviario Roma - Pescara, il Comitato per la Ferrovia della Marsica esprime soddisfazione per l'avvio dei lavori sui primi lotti Il Comitato per la Ferrovia della Marsica accoglie positivamente la notizia dell’avvio concreto dei lavori per il raddoppio d - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovia Roma Nord, l'appello per fermare le proteste contro i lavoratori per i disagi: "Loro non c'entrano nulla" https://ift.tt/BsetCSj - X Vai su X
Ferrovie, tratta Roma-Orte-Viterbo: pendolari bloccati alla stazione di Grotte Santo Stefano - La situazione sulla tratta ferroviaria Roma–Orte–Viterbo ha superato ormai da te ... Come scrive etrurianews.it
«Pendolari bloccati all’ingresso della stazione di Grotte S. Stefano» - Gasperini: «La linea ferroviaria Roma–Orte–Viterbo al collasso, ennesimo disservizio sul treno delle 17,27» «La situazione sulla tratta ferroviaria Roma–Orte–Viterbo ha superato ormai da tempo la sogl ... Scrive civonline.it
La situazione sulla tratta ferroviaria Roma–Orte–Viterbo ha superato ormai da tempo la soglia della tollerabilità - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. tusciaup.com scrive