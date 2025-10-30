Ferrara Food Festival 2025 | la guida completa tra chef stellati show cooking e il processo al Pampepato
Dal 31 ottobre al 2 novembre, il cuore della città diventa un palcoscenico gourmet per la quinta edizione della kermesse. Tre giorni di eventi, rievocazioni storiche e degustazioni guidate: tra gli ospiti Carlo Cracco e Davide Oldani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al Ferrara food Festival c’è il tortello di Comacchio “Nebbia e vite” La degustazione venerdì 31 ottobre in Piazzetta Municipale - Ferrara dalle 13 alle 14 Gli studenti dell’istituto “Brindisi” di Lido Estensi saranno i protagonisti della cucina Per s - facebook.com Vai su Facebook
LA "ZIA FERRARESE" COME MARCHIO DE.C.O. DEBUTTA AL FERRARA FOOD FESTIVAL ACCANTO AL PANE FERRARESE E ALLE ECCELLENZE DEL FORNO - Ferrara celebra un nuovo capitolo della propria tradizione gastronomica con la presentazione ufficiale della "Zia Ferrarese" De. Lo riporta cronacacomune.it
Food festival, il gran galà degli Este. A cena con lo chef Carlo Cracco - Nel ruolo di moderno Cristoforo da Messisbugo guiderà il banchetto ispirato ai ricettari cinquecenteschi. Segnala msn.com
Ferrara Food Festival 2025: il gusto incontra cultura e spettacolo - CALENDARIO EVENTI - Tutto pronto per la quinta edizione di FerraraFoodFestival in programma dal 31 otto ... cronacacomune.it scrive