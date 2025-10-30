Fermi tutti Hello Kitty avrà un film tutto suo e non sapevamo di averne così tanto bisogno
La notizia è ormai ufficiale: la mascotte giapponese a forma di gattina arriverà sul grande schermo nel 2018. 🔗 Leggi su Wired.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fermi tutti! Dopo mesi di selfie, abbracci e “orgoglio italiano”, Matteo Salvini ha avuto un’illuminazione mistica. E parlando con i dirigenti leghisti ha dichiarato: “Ragazzi, mi sono convinto di una cosa… Vannacci ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagn - facebook.com Vai su Facebook