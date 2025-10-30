Fermarci è un’assurdità Meloni convoca vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop al Ponte sullo Stretto

Riunione d’urgenza questa mattina a Palazzo Chigi sulla vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato il vertice dopo la decisione della Corte dei conti di bocciare la delibera Cipess che impegnava 13,5 miliardi di euro per la realizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

