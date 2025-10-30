Ferma condanna contro ogni forma di maltrattamento ai danni degli animali

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 30 ottobre 2025 –  . La nota dell'assessore Giovanna Carlettini sul gatto ucciso da un combattimento. "La recente notizia del gatto morto dopo un'agonia generata da una battaglia trovata all'interno dei suoi organi vitali spingono a una reazione di sdegno e costernazione. Ogni forma di maltrattamento ai danni degli animali è un reato punito dalla legge. Quando poi il maltrattamento sconfina nella violenza brutale di chi lavora quotidianamente a tutela degli animali deve alzarsi forte e irremovibile. Mi auguro che la cittadinanza e le associazioni di volontariato, a cui va il mio plauso, collaboraborino sempre attivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

