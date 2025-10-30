Ferguson Roma brutte notizie per il tecnico giallorosso Gasperini | ecco quali partite salterà! Le ultimissime
Ferguson Roma, tegola per i giallorossi: l’attaccante ko con la caviglia. Gasperini perde il suo bomber per due gare di campionato Roma in ansia per Evan Ferguson: l’attaccante irlandese ha riportato un infortunio alla caviglia durante la sfida contro il Parma, lasciando il campo dopo pochi minuti. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Incredibile Ferguson, si fa male dopo meno di 30 secondi dall'inizio di Roma-Parma! Gasperini costretto a toglierlo - facebook.com Vai su Facebook
Ferguson si sblocca: il gol in Irlanda-Armenia dell'attaccante della Roma. VIDEO #SkySport #WCQ2026 - X Vai su X
Infortunio per Ferguson, Gasperini costretto al cambio dopo sei minuti in Roma-Parma: cosa è successo - Parma per un problema fisico: il club giallorosso attende gli esami per capire ... Si legge su fanpage.it
Infortunio Ferguson, aggiornamenti e sensazioni verso Milan-Roma 10^ giornata - Brutto colpo per la Roma e per Evan Ferguson, costretto ad abbandonare il campo dopo appena pochi ... Segnala fantamaster.it
L’infortunio di Ferguson fa preoccupare la Roma: quante partite salta e i tempi di recupero - Evan Ferguson dovrà saltare alcune partite della Roma dopo l’infortunio lampo contro il Parma. Lo riporta fanpage.it