Ferguson ko | l' infortunio dell' irlandese spinge ancora di più la Roma a cercare un nuovo attaccante
Non è iniziata bene e non sta proseguendo meglio. Anzi. Parliamo dell’avventura di Evan Ferguson alla Roma, con l’attaccante, ancora a caccia del suo primo gol romanista, arrivato in estate e che potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio al seguito del nuovo infortunio rimediato contro il Parma. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma, infortunio per #Ferguson: distorsione alla caviglia, in dubbio per la sfida col #Milan #ASRoma - X Vai su X
ULTIM'ORA - Roma, Ferguson esce subito per infortunio: il motivo! La decisione sul s.v. ? shorturl.at/P3uhi - facebook.com Vai su Facebook
Ferguson ko: l'infortunio dell'irlandese spinge (ancora di più) la Roma a cercare un nuovo attaccante - Il centravanti classe 2004 contro il Parma ha riportato un problema alla caviglia dopo uno scontro di gioco. Scrive romatoday.it
Salta Milan-Roma. Il CorSport: "La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi" - Roma di domenica potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: Evan Ferguson. Scrive milannews.it
Infortunio per Ferguson, Gasperini costretto al cambio dopo sei minuti in Roma-Parma: cosa è successo - Parma per un problema fisico: il club giallorosso attende gli esami per capire ... fanpage.it scrive