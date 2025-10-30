Ferentino violenza sui genitori per i soldi della droga 33enne con il braccialetto elettronico
Un’operazione congiunta tra i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino e la Compagnia Carabinieri di Anagni ha portato all'applicazione di una severa misura cautelare nei confronti di un uomo di 33 anni. L'intervento notturno, avvenuto il 28 ottobre, rappresenta il culmine di una. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Al cimitero di Ferentino sono spariti per mesi fiori, peluche e giochi dalle tombe dei bambini. A incastrare la presunta responsabile, un gps nascosto in un vaso. La donna dovrà rispondere di furto aggravato. Si parla di cleptomania. - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone: minaccia i genitori per droga, divieto di avvicinamento per 33enne a Ferentino - A Ferentino, in provincia di Frosinone, un 33enne tossicodipendente è stato raggiunto da un'ordinanza che gli vieta di avvicinarsi ai genitori e impone il braccialetto elettronico. Lo riporta romadailynews.it
Minaccia i genitori: "Datemi soldi o vi uccido" - Nel corso di due interventi nel centro di San Giovanni in Persiceto, la squadra volante del commissariato ha arrestato due 40enni, responsabili di gravi condotte di maltrattamento in ambito familiare. Si legge su ilrestodelcarlino.it