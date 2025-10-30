Ferella AVS | I cittadini vogliono l’acqua pubblica Politica sorda
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lucio Ferella. C’è una politica, anche a Benevento, che continua ostinatamente a parlare solo a se stessa. Una politica che prova a convincersi, nemmeno troppo convintamente, che privatizzare l’acqua sia la scelta giusta. Ma i cittadini, in tutta la provincia, hanno già espresso con forza la loro opinione: l’acqua deve restare pubblica. Una politica sorda, o che non vuole ascoltare? La domanda è inevitabile, soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale importante come quella delle regionali. Da una parte c’è Roberto Fico, che ha dichiarato apertamente di essere per l’acqua pubblica; dall’altra un candidato che parla di “serrato controllo pubblico”, che in realtà significa l’ingresso del privato e dei suoi profitti in un bene essenziale come l’acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ferella: “Avs è vicina ai cittadini, stop alla politica in cui pochi decidono per molti” - facebook.com Vai su Facebook
Ferella (AVS): “I cittadini vogliono l’acqua pubblica. Politica sorda, o che non vuole ascoltare?” - Una politica che prova a convincersi, nemmeno troppo convintamente, che privatizzare l’acqua sia la scelta ... Scrive ntr24.tv
Regionali, il candidato Lucio Ferella (AVS) raccoglie l’invito di Libera - Lucio Ferella, candidato regionale di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni regionali di Novembre, raccoglie l’appello di Libera: “Legalità, etica e trasparenza sono la premessa di ogni politica”. Lo riporta ntr24.tv