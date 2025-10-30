Femminicidio di Jessica Codice rosso e braccialetto elettronico funzionano davvero? La criminologa | Se tutto diventa emergenza nulla lo è davvero

Jessica Strappazzollo Custodio de Lima è morta per mano dell’ex compagno, già colpito da un divieto di avvicinamento. La procedura funziona davvero? Ne abbiamo parlato con un’esperta. “Serve un uso più mirato e qualificato del Codice, che distingua le situazioni di rischio reale da quelle che necessitano di altri strumenti di protezione. Per non sovraccaricare un sistema già complesso”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Femminicidio di Jessica, Codice rosso e braccialetto elettronico funzionano davvero? La criminologa: “Se tutto diventa emergenza, nulla lo è davvero”

