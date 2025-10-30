Femminicidi Per salvare le donne è necessario riaprire i manicomi

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’ennesimo femminicidio in provincia di Verona oltre all’atterrita indignazione ed un diffuso maledetto senso di impotenza provati, mi spinge ad affermare che per salvare le donne da questi uomini con furia incontrollata ed evidenti patologie, sia necessario rivedere l a Legge 180 del 1978, nota. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

femminicidi salvare donne 232Cristina Carelli, presidente Donne in Rete contro la violenza: Misure “riparatorie” non combattono il fenomeno. La priorità &#232; salvare la vita alle donne. La denuncia è ... - A Milano è morta Luciana Ronchi, accoltellata al volto e al collo dall'ex marito, «appostato da un mese». Segnala vanityfair.it

femminicidi salvare donne 232Femminicidi, se parlare &#232; salvare: nei casi di violenze sulle donne, «Se senti qualcosa, dì qualcosa» - Per non trovarsi a dire dopo: «Li sentivo sempre litigare» ... Riporta milano.corriere.it

femminicidi salvare donne 232Femminicidio a Milano, l'intervento del sindaco Beppe Sala: «La protezione che serve alle donne in pericolo» - Servirebbe che ognuno diventasse parte del «sistema immunitario» di colei che subisce violenza e che non riesce a sporgere denuncia ... Lo riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi Salvare Donne 232