Feltre il quartiere verde e sicuro che conquista le famiglie milanesi
A Milano, tra Lambrate e Città Studi, c’è un quartiere che negli ultimi anni sta riscoprendo la sua anima più autentica: Feltre. Nato negli anni Sessanta come progetto urbanistico all’avanguardia, con grandi spazi verdi e una forte identità comunitaria, oggi vive una nuova stagione di rinascita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
